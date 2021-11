La plaquette de 10 comprimés de 250 mg de chloroquine a changé de prix. C’est ce qui ressort d’une note circulaire en date du jeudi 25 novembre 2021 et signée du Secrétaire Général du ministère de la Santé, Ali Imorou Bachabi. La chloroquine est un médicament qui est utilisé dans le traitement du coronavirus. Les béninois vont donc débourser plus d’argent pour l’acheter dans les pharmacies, les centres sanitaires et autres à compter de ce vendredi 26 novembre 2021.

Dans une note circulaire en date du jeudi 25 novembre 2021, le Secrétaire général du Ministère de la Santé, Ali Imorou Bachabi a annoncé l’augmentation du prix de la plaquette de 10 comprimés de 250 mg de Chloroquine. Vendue à 500 fcfa entre temps, la plaquette de 10 comprimés de 250 mg de chloroquine sera désormais vendue à 1400 francs cfa. Selon des sources proches de l’Ordre national des Pharmaciens du Bénin, la chloroquine était un médicament subventionné par l’Etat béninois mais aujourd’hui le gouvernement a levé la subvention.

Donc le changement du prix de la plaquette de 250 mg de chloroquine est une décision gouvernementale. Précisons également que toujours dans la note circulaire et signée du Secrétaire général du ministère de la santé, les plaquettes de l’azithromycine 250 mg de 6 comprimés et 500 mg de 3 comprimés ont aussi changé de prix. Les deux sont désormais vendues à 1350 fcfa chacune.