Un drame a eu lieu au Sénégal. Le Dr Falla Paye, un médecin sénégalais a décidé de commettre l’irréparable. D’après la presse qui donne les détails de la sordide affaire, l’homme a mis fin à ses jours après avoir tué ses 3 enfants qu’il avait eu avec son épouse, elle-même dans le domaine de la médecine. Celle-ci avait décidé de se séparer de lui, laissant l’homme dans une détresse totale.

Il a posté sur la toile, un message décrivant le calvaire qu’il estime avoir vécu auprès de son ex, qu’il voulait à tout prix punir. Une ex qu’il juge « orgueilleuse, têtue, rancunière, nerveuse, froide, caractérielle, ingrate, méchante, manipulatrice, et malhonnête », une femme qu’il dit avoir servi, alors qu’elle se servait de lui. Autant de raisons qui semblent avoir poussé l’homme à commettre un acte aussi difficile à imaginer. « Il ne faut pas qu’il y ait une descendance de ce mariage sans amour. Trouve-toi un mari qui t’aimera ; peut-être et vous ferez d’autres enfants. Tu m’as dit avoir réfléchi à tous les cas de figure mais tu ne t’attendais pas à une telle éventualité. Visiblement il y en a un qui t’a échappé » a-t-il affirmé dans sa lettre.

Une fin tragique

D’après les premiers éléments de l’enquête, les enfants seraient morts suite à une injection d’une substance pour le moment non rendue publique. Il s’est ensuite suicidé. L’homme semblait très amer envers son ex-femme qui, accuse-t-il, l’a privé de sexe pendant 42 jours, lui qui « voyait tout ce que sa femme faisait sans rien dire« … D’après la lettre de l’intéressé, il a rencontré Ndeye Awa Diagne, celle qui allait devenir sa femme en 2004. Elle refusa ses avances arguant qu’elle avait un engagement pour être la deuxième femme d’un autre homme. Puis, plus aucun contact quand 3 mois plus tard, elle lui fait signe et souhaite savoir si sa demande en mariage était toujours valable. Ni une ni deux, elle a voulu ensuite que le mariage se fasse rapidement. Il décrit dans les lignes suivantes une femme jalouse de sa position sociale, une femme qu’il a aidé à obtenir son diplôme de gynécologue et qui a été ingrate envers lui… selon lui. Une histoire qu’il utilise pour justifier son geste