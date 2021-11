Un banquier et une femme d’affaires ont été mis aux arrêts dans une incroyable affaire d’escroquerie et de faux et usage de faux dans lequel ils ont soutiré des millions à la banque Cash point services. Pour atteindre son objectif, la pseudo entrepreneure a utilisé le nom du fils de l’ex-président sénégalais dont elle annonçait le retour imminent pour les élections de 2022.

P.Tall, le chef d’agence de la banque « Cash point services », une succursale de Cofina Bank et M. A. Sabrina, une femme d’affaires ont été incarcérés pour avoir frauduleusement empoché 198 millions en guise de prêts bancaires. Pour exécuter son plan, dame Sabrina, le cerveau de la bande a souscrit à un projet dénommé « Cash auto » et mis en place par la banque « Cash point services ». Elle s’est ensuite rendue chez des concessionnaires où elle a identifié de belles voitures. Elle a alors signé des contrats de location chez ces vendeurs.

Alors que les contrats stipulaient que les voitures concernées ne pouvaient faire objet de vente ou de mutation que si elle s’acquitte intégralement de leur prix d’achat, elle s’est arrangée pour obtenir en son nom de faux contrats de vente de 44 voitures de luxe. Elle a ensuite présenté ses papiers en guise de garantie pour avoir les prêts octroyés par le projet qui consistaient à mettre en gage des voitures de luxe pour obtenir un prêt au niveau de la banque. À la banque, elle s’est associée avec le chef de l’agence qui a fermé les yeux sur la nature frauduleuse des papiers présentés. Ainsi, elle a pu obtenir en un laps de temps, un total de 198 millions. Pour sa part P. Tall, le chef d’agence de la banque « Cash point services » a perçu chez elle des commissions d’un montant total de 23 millions.

Le retour de Karim Wade mis en avant

En dehors du banquier, dame Sabrina s’est également fait aider par d’autres personnes. Parmi ces dernières, il y a les nommés E. M. Diop et M. Faye. Ses collaborateurs faisaient la promotion de l’image de la jeune dame. Ils faisaient également croire que celle-ci avait en projet de mettre en place un parking de luxe et qu’elle devait bientôt fournir des voitures de classe à Karim Wade qui aurait programmé un éventuel retour au Sénégal dans le cadre de la campagne pour les élections de 2022. La supercherie a été mise à jour lorsque des banquiers ont mis en vente les voitures et que les concessionnaires ont commencé par venir se plaindre pour récupérer leurs biens.