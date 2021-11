Au Sénégal, une étude a révélé que beaucoup d’unions volent aux éclats dans les cinq années suivant la célébration des noces. Il s’agit d’une enquête de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Selon cette étude, 126 286 divorces sont enregistrés annuellement au pays de Léopold Sédar Senghor. Au quotidien, 345 divorces sont également enregistrés.

La ville de Dakar, la plus touchée

La spécificité est que ces différentes séparations interviennent dans un délai de moins de cinq ans après la célébration du mariage. La ville de Dakar serait la plus touchée par ce phénomène. L’enquête consultée par le quotidien Rewmi Quotidien indique également que les femmes sont plus instigatrices de ces divorces que les hommes. L’étude n’a pas manqué de se pencher sur les différentes causes de ces divorces qui s’enregistrent quotidiennement au Sénégal et plus précisément dans la capitale.

Plusieurs causes…

Selon les résultats, bon nombre de ces divorces sont liés au manque de moyens des conjoints pour entretenir les partenaires. Il y a également des maux tels que l’incompatibilité d’humeur, le maraboutage et les problèmes de castes. L’enquête ajoute à tout ceci, les mauvaises relations qui existent souvent entre les belles mères ou belles sœurs et les mariées. Le couple serait très vite asphyxié par la trop forte présence de la belle-famille.