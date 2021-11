Au Sénégal, plusieurs leaders de la coalition politique de l’opposition ont été interpellés dans l’après-midi de ce mercredi 10 novembre. Il s’agit d’Ousmane Sonko, Barthélemy Dias et de Malick Gackou. Après leur arrestation par les éléments de la Brigade d’intervention polyvalente, les trois hommes politiques ont été embarqués dans le fourgon pour être conduits au commissariat.

Affrontements entre gendarmes et militants

Selon les informations rapportées sur cette situation, leur arrestation serait intervenue suite aux affrontements entre gendarmes et militants. Rappelons également qu’il y a quelques jours, les membres de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi étaient montés au créneau pour dénoncer la convocation par la cour d’appel de Dakar d’un des leurs. Il s’agit de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias candidat désigné de la formation politique.

La convocation de Barthélémy Dias

L’ancien maire de Dakar Khalifa Sall avait invité les uns et les autres à accompagner devant le juge ce mercredi 10 novembre le mis en cause. « Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, candidat désigné de la coalition Yewwi Askan Wi pour la Ville de Dakar, vient d’être convoqué par la cour d’appel de Dakar, au lendemain du dépôt des dossiers d’investiture. », avait déploré le communiqué de Khalifa Sall. « Je dénonce vigoureusement l’instrumentation de la justice à des fins politiques et en appelle au respect des droits et des garanties constitutionnelles du candidat Barthélémy Dias. », avait poursuivi le responsable politique sénégalais.