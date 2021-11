L’ancien président américain Donald Trump est désormais doté officiellement du titre de ceinture noire de taekwondo Dan-9. Il a été distingué au cours du week-end écoulé par le président de Kukkiwon, du siège mondial du taekwondo, situé en Corée du Sud. L’ex patron de la Maison-Blanche a reçu le plus haut diplôme de cette discipline sportive des mains du responsable lors d’une visite qu’il a effectuée à Mar-a-Lago, la résidence en Floride de Donald Trump.

« J’ai entendu dire que Donald Trump est très intéressé par le Taekwondo », a déclaré le Sud-coréen selon les propos rapportés par le média britannique Daily Mail. Le milliardaire républicain n’a pas caché sa joie d’être compté parmi les plus grands maîtres de cette discipline sportive au monde.

Le certificat honorifique, un honneur selon Trump

« C’est un honneur pour moi de recevoir le certificat honorifique de Dan et je pense que le taekwondo est un art martial magnifique pour l’autodéfense », a déclaré Donald Trump qui indique qu’il se rendrait au Congrès vêtu du costume de Taekwondo s’il revenait à la présidence américaine. Notons que l’ancien patron de l’administration américaine rejoint ainsi le président russe Vladimir Poutine qui avait également obtenu le plus haut niveau de cette discipline sportive. Il a reçu sa ceinture noire et est devenu grand maître de taekwondo lors d’une visite officielle en Corée du Sud en 2013.