La question de l’indépendance de Taïwan est un sujet sensible pour les Etats-Unis et la Chine. En effet, cette dernière considère l’Etat insulaire comme faisant partie de son territoire, ce qui déplaît aux autorités taïwanaises. Suite à l’entrevue virtuelle qui a eu lieu le lundi 15 novembre 2021, entre les dirigeants chinois, Xi Jinping et américain, Joe Biden, le locataire de la Maison Blanche a fait des clarifications sur ses propos concernant l’indépendance de Taïwan.

« Nous n’encourageons pas l’indépendance »

Hier mardi 16 novembre 2021, face à des journalistes, le numéro un américain a indiqué qu’il y a eu des avancées avec Pékin dans le dossier de Taïwan. Il a ensuite déclaré que les Etats-Unis ne veulent pas encourager ce dernier à l’indépendance. « Oui. Nous avons dit très clairement que nous soutenions le Taiwan Act et c’est tout » a déclaré Joe Biden. « Nous n’encourageons pas l’indépendance. Nous les encourageons à faire exactement ce que prévoit le Taiwan Act », a par la suite ajouté le chef de l’Etat américain. « J’ai dit qu’ils devaient prendre leurs décisions sur Taïwan, pas nous ». Cependant, Joe Biden a semblé parler de Taïwan, en indiquant qu’« il est indépendant. Il prend ses propres décisions ».

Washington s’est engagé à reconnaître qu’il n’y a qu’une seule Chine

Notons que le Taïwan Relations Act est une disposition adoptée par le Congrès des Etats-Unis en 1979 qui définit les relations que les USA entretiennent avec Taïwan, suite à la reconnaissance de la Chine. Avec cette loi, Washington s’est engagé à reconnaître qu’il n’y a qu’une seule Chine, tout en donnant des armes à Taïwan pour se défendre. Pour mémoire, ces propos de Joe Biden interviennent après ceux de son homologue chinois Xi Jinping, qui avait mis en garde au cours de leur rencontre de lundi, que travailler à l’indépendance de Taïwan serait « jouer avec le feu ».