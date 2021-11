Le mardi 09 novembre dernier, Patrice Talon est apparu sur la cour du Palais de l’Elysée sans son masque de protection contre la Covid-19. Mais son homologue français Emmanuel Macron en portait. Il l’a cependant enlevé pour aller à sa rencontre . Un fait qui a suscité des interrogations. Le numéro 1 béninois s’était-il délibérément séparé de son masque ? Le porte-parole du gouvernement répond par la négative et explique ce qui s’est passé.

« Les services français ont fait parvenir une note à l’attention du chef de l’Etat via les services compétents et dans la note parvenue au chef de l’Etat, il est dit explicitement qu’il a été recommandé par le protocole français que , si le chef de l’Etat convient, il puisse commencer, dès son arrivée au palais de l’Elysée, le cérémonial sans masque, y compris durant le tête-à-tête avec le président Emmanuel Macron » a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji. Pourquoi le patron de l’Elysée portait alors son masque ? D’après les informations parvenues à la partie béninoise, Emmanuel Macron venait juste de finir une séance de travail et il ne s’est pas souvenu d’ôter son masque, explique le porte-parole du gouvernement.

Dès que le protocole lui a rappelé ce qui était convenu, il a enlevé son masque

Il fait remarquer que dès que le protocole lui a rappelé ce qui était convenu, il aussitôt enlevé son masque. Les deux chefs d’Etat « ont (ensuite) pu poser pour la presse sans (cache nez) et à la suite de leur entretien, leur tête-à-tête a pu se dérouler de la façon qui avait été indiquée par le protocole ». Voilà donc, ce qui s’est passé selon Wilfried Léandre Houngbédji.