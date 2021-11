Au Sénégal une affaire d’assassinat d’un taximan non loin d’une Piscine olympique au cours de cette semaine fait couler beaucoup d’encre et de salive. Dans leurs éditions de ce jour vendredi 26 Novembre 2021, les médias locaux sont revenus sur cette affaire et livre les dernières révélations de l’enquête conduite par les élément du commissariat du Point E.

On en sait un peu plus sur l’assassinat d’un chauffeur cette semaine. Selon nos recoupements d’informations, ce seraient deux individus qui avaient l’intention de dépouiller le chauffeur de taxi qui ont finalement mis fin à ses jours. Le chauffeur qui s’est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment avait embarqué dans son véhicule deux passagers qui avaient un but bien précis. En cours de chemin, ceux-ci ont agressé le chauffeur au couteau après l’avoir trainé dans les rues de la capitale sénégalaise. Puis ils ont mis fin à ses jours sans aucun état d’âme.

Après avoir accompli leur sale besogne, les deux individus ont oublié sur les lieux des objets leurs appartenant. C’est grâce à cela que les enquêteurs ont pu remonter leurs traces et les interpeller puis les placer en garde à vue. Pour rappel, les forces de l’ordre ont découvert au cours d’une patrouille une véhicule stationné dont le moteur continuait de tourner. Lorsqu’ils se sont approchés du véhicule ils ont fait la découverte macabre du corps du chauffeur de taxi qui a la trentaine selon des sources généralement bien introduites. L’enquête se poursuit et pourrait révéler dans les prochains jours de nouveaux éléments.