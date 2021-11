Après l’épisode du Burkina-Faso le convoi de l’armée française qui a quitté la Côte d’Ivoire en partance pour Gao, au Mali, en passant par le Burkina Faso et le Niger a, une nouvelle fois, fait face à un blocus ce samedi matin à Téra à l’ouest du Niger. « Le convoi s’est arrêté hier soir (vendredi ndlr) à Téra. Ce matin, quand ils ont voulu reprendre leur progression vers Niamey, ils ont été arrêtés par un millier de manifestants et un groupe violent parmi eux a tenté de s’emparer des camions », a indiqué le porte-parole de l’état-major français, le colonel Pascal Ianni.

« Les forces de sécurité nigériennes étaient sur place et ont réussi à maintenir les manifestants à distance du convoi avec des gaz lacrymogènes », a expliqué le porte-parole. Après une accalmie, la tension est remontée chez les manifestants qui ont finalement été dispersés par des tirs de sommation. « Les gendarmes nigériens et les soldats français ont effectué des tirs de sommation », a indiqué le porte-parole. Au milieu de la journée, le convoi a finalement pu s’effrayer un chemin et a quitté Téra poursuivant son chemin vers Niamey.

« Sécuriser le convoi et éviter les tensions »

« Nous prenons toutes les précautions pour sécuriser le convoi et éviter les tensions », a souligné le colonel Ianni. Ce dernier a par ailleurs démenti les informations sur les réseaux sociaux faisant état des dizaines de civils nigériens tué à Téra par l’armée française, la qualifiant de « fausse information ». La semaine dernière, le même convoi qui est composé d’une vingtaine de véhicules avait déjà été bloqué près d’une semaine environ au Burkina-Faso par des manifestants qui se disent opposés à la présence militaire de la France sur le continent.

La France forme des terroristes

Ces manifestants qui agissent principalement au Burkina-Faso, au Mali et au Niger et accusent la France de soutenir le terrorisme qu’elle combat dans la région du Sahel au sein de la Barkhane. Cette allégation a été soutenue par le Premier ministre du gouvernement malien de la transition Choguel Maïga qui a accusé la France d’entretenir et de former des terroristes dans le nord du Mali.