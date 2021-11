Une grosse vente aux enchères aura lieu dans la capitale française et porte sur un manuscrit du célèbre scientifique suisse Albert Einstein. Il s’agit en réalité d’un des manuscrits préparatoires à la théorie de la relativité générale du physicien théoricien qui sera mis en vente le mardi 23 novembre 2021.

« Il est un témoignage extraordinaire du travail d’Einstein »

L’information a été confirmée par la société de vente aux enchères internationale, ayant son siège à Londres, Christie’s. Dans un communiqué, cette dernière a estimé qu’« il s’agit sans nul doute du manuscrit d’Einstein le plus précieux jamais proposé aux enchères ». Par ailleurs, la vente se déroulera pour la maison de ventes aux enchères Aguttes. Christie’s a souligné que le document en question est « l’un des deux seuls manuscrits de travail documentant la genèse de la théorie de la relativité générale qui nous soient parvenus, il est un témoignage extraordinaire du travail d’Einstein et nous permet une plongée fascinante dans l’esprit du plus grand scientifique du XXe siècle ».

Une question abordée suite à sa théorie sur la relativité restreinte

Ce manuscrit d’Albert Einstein est un document de 54 pages, que le scientifique a rédigé en 1913 et en 1914 avec son collaborateur Michele Besso. La société d’enchères Christie’s n’a pas manqué de rappeler qu’au début 1913, les deux scientifiques s’étaient penchés sur l’un des problèmes « auxquels la communauté scientifique se heurtait depuis des décennies : l’anomalie de l’orbite de la planète Mercure ». La question de la théorie de la relativité générale avait commencé à être abordée par Einstein, suite à sa théorie sur la relativité restreinte.

Publiée en 1915, elle a changé la compréhension de l’univers par l’être humain. Pour mémoire, Albert Einstein a marqué le milieu scientifique du XXe siècle. Cependant, le 18 avril 1955, il est décédé à l’âge de 76 ans, à Princeton, dans le New Jersey aux Etats-Unis.