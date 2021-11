C’est une triste nouvelle qui vient s’abattre sur l’armée américaine. En effet, un pilote de l’US Air Force est décédé au cours d’un entraînement sur une base de l’Etat du Texas aux Etats-Unis, qui implique deux aéronefs. Les faits ont eu lieu hier vendredi 19 novembre 2021, aux environs de 10h. Selon les précisions d’une publication Facebook faite sur le compte de la base aérienne de Laughlin, l’accident a eu lieu sur la piste de la base à proximité de la frontière américano-mexicaine.

Deux autres personnes ont été blessées

Il faut dire que l’accident était violent au point où la victime, qui est un pilote, est décédée sur le coup. Par ailleurs, deux autres personnes ont été blessées. L’une d’elles étaient dans un état grave et a été transportée au Brooke Army Medical Center de San Antonio. L’autre blessé a été transporté dans centre hospitalier de la ville de Del Rio, toujours dans l’Etat du Texas. Notons que les deux appareils dont il s’agit sont des avions d’entraînement de type T-38C Talon. Ce dernier est le premier avion supersonique au monde, qui a été mis en service en 1959, dans l’US Air Force. Suite à l’accident, une enquête a été ouverte.

L’armée a de son côté adressé ses condoléances aux familles éplorées. Le commandant de la 47e Escadre d’entraînement au pilotage a déclaré que : « Perdre des coéquipiers est incroyablement douloureux et c’est avec un cœur lourd que j’exprime mes sincères condoléances », tout en ajoutant : « Nos cœurs, nos pensées et nos prières accompagnent nos pilotes impliqués dans cet accident et leurs familles ».