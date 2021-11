Après l’annexion de la Crimée à la Russie il y a sept déjà, la mer Noire constitue un point d’accrochage entre les occidentaux et la Russie. L’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) organise régulièrement des exercices dans ces eaux qui sont partagées par de nombreux états membres de cette organisation. Récemment, les Etats-Unis et l’OTAN organisent des exercices conjoints dans ces eaux.

Cette information n’a pas laissé indifférent le numéro un russe Vladimir Poutine. S’exprimant ce samedi l’homme fort du Kremlin a affirmé que le ministère de la défense de son pays envisageait d’entamer des exercices militaires non prévues. Cependant il a estimé «cela n’est pas approprié et qu’il n’y a pas besoin d’aggraver davantage la situation».

S’agissant des exercices en cours menées par les USA et l’OTAN en mer Noire , M Poutine a affirmé que c’est un sérieux défi pour son pays. «Les États-Unis et leurs alliés de l’Otan mènent des exercices imprévus en mer Noire. Avec non seulement un groupe naval assez puissant, mais aussi l’aviation, dont l’aviation stratégique. C’est un sérieux défi pour nous», a lancé le président russe.