Un nouveau type de dinosaures a été découvert par les chercheurs au Brésil. Il s’agit en effet d’une nouvelle espèce « très rare » de théropode, qui selon les études vivait dans la partie sud du Brésil, il y a 70 à 80 millions d’années. L’information a été donnée hier jeudi 18 novembre 2021 par le Musée national de Rio de Janeiro.

Il mesure près d’un mètre de long

L’animal a été baptisé «Berthasaura leopoldinae» en hommage à l’impératrice Maria Leopoldina et à la scientifique brésilienne Bertha Luz. Il mesure près d’un mètre de long et 80 centimètres de hauteur. Un communiqué du musée national a précisé qu’il est question d’un théropode, mais qui dispose d’«un bec, et pas de dent, contrairement à toutes les autres espèces découvertes au Brésil jusqu’à présent ». Le directeur du musée et paléontologue Alexander Kellner a mis l’accent sur le fait que les fossiles étaient en parfait état de conservation.

« Nous avons des restes de crâne, de mâchoire, de colonne vertébrale, des ceintures pelviennes et pectorales, et des membres antérieurs et postérieurs, ce qui fait de ‘Bertha’ un des dinosaures issus de la période du Crétacé les plus complets jamais découverts au Brésil » a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse. Pour rappel, le «Berthasaura leopoldinae» a pu être identifié par les chercheurs à partir d’un ensemble de fossiles qui ont été trouvés entre 2011 et 2014 dans l’Etat du Parana.

