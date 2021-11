Une ancienne policière sud-africaine, Nomia Ndlovu, tueuse en série, a été condamnée à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de ses proches. Elle a été reconnue coupable pour le meurtre de 5 parents proches et de son petit ami pour l’argent de l’assurance, entre 2012 et 2017 par balles, à coups de matraque ou par étranglement. Elle a également reçu 95 ans pour tentative de meurtre, fraude à l’assurance et incitation au meurtre. Elle a aussi été reconnue coupable pour la tentative de meurtre de sa mère, d’incitation au meurtre pour avoir eu l’intention de tuer sa sœur et ses enfants.

Le juge Ramarumo Monama l’a condamné à la réclusion à perpétuité pour chaque chef d’accusation de meurtre dont elle a été reconnue coupable. Elle a également été condamnée à 5 ans de prison pour avoir fait échec à la justice. Les peines seront exécutées simultanément. Prenant la parole à la barre lors de l’audience d’aggravation et d’atténuation de sa peine devant la Haute Cour siégeant à Palm Ridge, Ndlovu a déclaré qu’elle était désolée pour la douleur ressentie par les personnes touchées par les six décès, mais a maintenu qu’elle n’était pas celle qui les avait causés.

« Je ne l’ai pas fait »

« Aux familles Mabasa, Homu, Motha, Mashego et Ndlovu, je sais qu’elles pensent que j’ai tué des membres de leur famille, mais je ne l’ai pas fait. La vérité n’est connue que de Dieu, mais j’aimerais qu’on me pardonne », a-t-elle déclaré. « À ma mère à la maison, reste forte et prie. Pour mes frères et sœurs, je suis toujours votre sœur et vous devriez continuer à me voir de cette façon », a déclaré Ndlovu en pleurant.

« J’ai fait la paix avec cela et je m’en réjouis »

Elle a déclaré au tribunal qu’elle avait accepté sa peine, ajoutant qu’elle n’éprouvait aucun ressentiment envers le tribunal ni l’enquêteur, le Sgt Keshi Mabunda. Par ailleurs, elle aurait encore comploté derrière les barreaux pour faire tuer ce dernier. Pour cela, elle doit faire face à une autre procédure. « Quoi que le tribunal décide, j’ai fait la paix avec cela et je m’en réjouis », a-t-elle déclaré. « Je ne suis en colère contre personne. Je pleure de douleur parce que ces personnes décédées étaient toutes des membres de ma famille », a-t-elle déclaré au tribunal. Elle a également remercié Dieu « de l’avoir amenée jusqu’ici ».