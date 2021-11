La liste des effets secondaires du vaccin Johnson & Johnson développé par l’entreprise pharmaceutique américaine se rallonge. En effet, l’agence européenne des Médicaments a souhaité l’ajout d’un type rare d’inflammation de la moelle épinière à la liste des effets secondaires générés par ce produit. Le régulateur européen indique notamment avoir examiné les cas de syndrome de fuite capillaire (« capillary leak syndrome », CLS).

Gonflement dans les bras et les jambes

Il s’agit d’affection très rare et grave qui provoque une fuite de liquide à partir de petits vaisseaux sanguins (capillaires), entraînant un gonflement principalement dans les bras et les jambes, une hypotension, un épaississement du sang et un faible taux d’albumine. Différents cas avaient été évoqués auprès de certains patients ayant pris le vaccin Moderna.

L’agence européenne des Médicaments fait notamment savoir que près de dix cas de « capillary leak syndrome » ont été signalés. Elle fait tout de même remarquer que rien ne renseigne sur l’existence d’un lien de causalité entre ces cas et l’injection des vaccins. Ces différentes données interviennent dans un contexte où il est de plus en plus envisagé une dose de rappel pour tous les vaccinés Johnson & Johnson.

Une dose de rappel pour Johnson ?

Selon les résultats d’une étude américaine, l’efficacité du vaccin unidose Johnson & Johnson tombe à 13 % au bout de six mois. Aussi, ministres de la Santé belges ont-ils évalué l’opportunité de proposer une dose supplémentaire aux 400.000 Belges concernés ainsi qu’à ceux qui ont reçu de l’AstraZeneca.