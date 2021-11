Quelques jours après l’annonce du nouveau variant Omicron par l’Afrique du Sud, le pays n’a pas caché son indignation, après que de nombreux pays à travers le monde ont fermé leurs frontières. Pour le chercheur brésilien Tulio Oliveira qui a identifié le virus, avec son équipe de l’institut KRISP, a déploré le fait d’être « parfois puni pour avoir été transparent et fait les choses rapidement ».

Le gouvernement pense avoir été puni pour avoir bien fait les choses

Il a continué en estimant que les interdictions de voyager n’ont « scientifiquement pas beaucoup de sens » dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Il faut dire que la réaction est unanime en Afrique du Sud, où le gouvernement pense d’ailleurs avoir été puni pour avoir bien fait les choses. Les autorités tout comme les internautes sud-africains, n’ont pas manqué d’exprimer leur désaccord face à cette situation. Hier samedi 27 novembre 2021, le gouvernement avait déclaré que : « Cette dernière série d’interdictions de voyager revient à punir l’Afrique du Sud pour son séquençage génomique avancé et sa capacité à détecter plus rapidement de nouveaux variants. L’excellence scientifique doit être applaudie et non punie ».

« Chacun de ces cas n’a aucun lien récent avec l’Afrique australe »

La diplomatie sud-africaine s’est exprimée dans cette même dynamique, en déplorant le fait de ne pas être traité de la même façon que d’autres pays qui se trouvent dans la même situation. « De nouveaux variants ont été détectés dans d’autres pays. Chacun de ces cas n’a aucun lien récent avec l’Afrique australe. Il convient de noter que la réaction à l’égard de ces pays est radicalement différente de celle des cas en Afrique australe » a-t-elle indiqué.