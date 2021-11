Depuis quelques jours l’apparition d’un nouveau variant du coronavirus (covid-19) suscite l’inquiétude de la classe scientifique mondiale. Il s’agit en effet du variant sud-africain nommé Omicron, dont la transmissibilité est plus élevée que celle du variant Delta. Pour faire face à ce mal, l’entreprise américaine Moderna a annoncé sa volonté de développer un vaccin pour une dose de rappel.

Elle fait de son mieux pour lutter contre les mutations

C’est dans un communiqué que la compagnie a donné l’information. « Moderna va rapidement développer un candidat vaccin pour une dose de rappel spécifique au variant Omicron » a-t-elle déclaré. Il faut dire que sur ce candidat vaccin, Moderna a opté pour une stratégie visant à cibler les variants préoccupants comme cela a été le cas avec les variants Beta et Delta. « En 2020-2021, cela a déjà inclus des doses de rappel pour les variants Delta et Beta » a souligné la firme pharmaceutique qui affirme avoir « démontré à plusieurs reprises sa capacité à faire passer de nouveaux candidats au stade des essais cliniques en 60-90 jours ». Par ailleurs, Moderna n’a pas manqué de souligner qu’elle fait de son mieux pour lutter contre les mutations du variant Omicron qui sont jugées préoccupantes.

« Les mutations du variant Omicron sont préoccupantes et depuis plusieurs jours nous avançons aussi vite que possible pour exécuter notre stratégie afin de lutter contre ce variant » a-t-elle déclaré. Pour rappel, l’organisation mondiale de la santé (OMS) a aussi jugé préoccupant le variant Omicron. Un premier cas a été signalé en Belgique. Idem en Israël et à Hong Kong.