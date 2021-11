Ils ont vu leur rêves se réaliser grâce au cabinet d’immigration Canada Experts Pro. C’était le dimanche 7 novembre 2021. Une date qui restera gravé dans la mémoire de ces récipiendaires et parents qui au départ étaient septique. Mais Edmond Sadonou a confondu les sceptiques et curieux venus assister cette conférence suivi dune quarantaine de visas et permis. Le bureau de Canada expert pro est situé à Montréal dans la province du Québec au Canada et leur contact direct le + 1 514 546 1501 WhatsApp et téléphone

En effet, le dimanche 7 Novembre dans un restaurant vip the meet,s story sise à Cotonou capitale économique du Bénin, le consultant- conseil agréé en droit d’immigration au Canada Edmond SADONOU PDG du cabinet d’immigration Canada Expets Pro a procédé à la remise officielle d’une quarantaine de visas aux bénéficiaires venus de divers pays d’Afrique.

C’est à la faveur d’une conférence qu’il a animé en présence de plusieurs autorités politico-administratives, hommes d’affaires haut fonctionnaires d’états et étudiants et d’anciens beneficiaires venus directement du Canada pour constater de visu l’effectivité de cet événement historique d’envergure internationale.

Au cours de son intervention le conférencier Edmond SADONOU expert comptable fiscaliste du Canada et conseil-conseil agréé en drout d’immigration a d’abord énuméré les differents programmes qui existent en droit d’immigration canadien, programmes d’immigrations : << un programme d’immigration est le chemin la voix que je vais emprunter pour aller au Canada au regard de mes caractéristiques socio- professionnels, de mon niveau d’éducation de mon âge et surtout de l’objectif que je poursuit.>> a t’il déclaré.

Avant d’aborder la notion des différents programmes d’immigrations << il y a le des travailleurs qualifiés, le programme d’immigration des gens d’affaires et le programme des candidats des provinces, l’entrée express, les permis de travail, le permis d’etude>> et plusieurs autres prigrammes.

La question de l’évaluation des dossiers a également été abordé.Ainsi, le conférencier a insisté sur les dispositions préalables à prendre pour mener à bien un programme d’immigration << chaque évaluation détermine un programme, l’évaluation est capital. Vous devez faire une évaluation approfondie de votre dossier avant de s’y engager car lz succes de votre projet depend de la qualité de l’évaluation de votre profil>>. Cette conférence s’est achevée par la remise officielle des visas aux bénéficiaires qui sont restés dans voix.

Pour Monsieur Paul FAGNIDE, parent d’un des récipiendaires : « aujourd’hui c’est le bout du tunnel » A-t-il confié à notre rédaction avant d’ajouter que: << la procédure a été longue et stressante parce qu’il y a beaucoup de documents que le gouvernement du Canada demande et Monsieur Edmond SADONOU nous mets une pression infernale afin de voir le document à jour mais aujourd’hui nous avons atteint le bout du tunnel.>>

Et à monsieur Koffi Richardo bénéficiaire d’un permis d’étude et le travail de renchérir, rigueur professionnalisme sont ceux qui caractérisent le cabinet Canada Experts Pro <> A-t-elle laissé entendre elle n’a pas manqué de précisé que : <<Mon profil ne correspondait pas à la catégorie de visa que j’ai obtenu mais grâce à la gentillesse et la délicatesse de Monsieur Edmond SADONOU PDG de Canada Experts Pro, j’ai pus obtenir un permis d’étude et de travail cette catégorie de visa nous permettra d’étudier et de travailler au Canada.>>

À l’en croire, Monsieur SADONOU est un homme très sympathique et généreux qui œuvre pour le développement des jeunes Africains les propos que vient confirmer BONOU Nazaire un des participants à cet événement. << je vois que monsieur SADONOU est en train de bondir et c’est une fierté pour l’Afrique et ce qui me touche le plus c’est qu’il a dit que son objectif est d’envoyer un maximum de personnes au Canada et il va le faire parce qu’il l’a déjà fait par le passé c’est pourquoi j’invite tout mes frères Africains et du monde entier à faire recours au cabinet Canada Experts Pro. Voilà donc qui vient confirmé les compétences du cabinet Canada Experts Pro qui a déjà fait voyager des milliers de récipiendaires pendant ces 20 années d’existence

