C’est une grande chance pour une femme qui a remporté deux tickets pour un voyage dans l’espace, à bord d’un vaisseau de la compagnie du milliardaire britannique Richard Branson, Virgin Galactic. L’identité de la gagnante a été révélée par cette dernière, ce mercredi 24 novembre 2021. Il s’agit en effet de Keisha Schahaff, une femme âgée de 44 ans qui réside à Antigua-et-Barbuda.

Elle ne compte pas s’y rendre dans l’espace toute seule

Il faut dire que Virigin Galactic a voulu faire les choses en grand pour annoncer la nouvelle à la gagnante des deux tickets valant chacun 450 000 dollars. En effet, c’est le patron de la firme, Richard Branson, qui s’est rendu en personne chez Keisha Schahaff pour lui faire la surprise. Dans une interview accordée à un média français, elle a confié qu’elle pensait « juste faire un entretien sur zoom ». « Quand j’ai vu Richard Branson entrer, j’ai commencé à crier! Je ne pouvais pas y croire » a-t-elle déclaré, soulignant avoir « toujours été fascinée par l’espace ». Par ailleurs, l’heureuse gagnante a fait savoir qu’elle ne compte pas s’y rendre dans l’espace toute seule, mais avec sa fille âgée de 17 ans. Cette dernière qui étudie actuellement les sciences au Royaume-Uni, a pour rêve de travailler un jour pour l’agence spatiale américaine, la NASA.

Notons que Richard Branson a réagi dans un communiqué. « Etre capable de donner aux gens de tous âges et de tous milieux un accès équitable à l’espace, et en retour, l’opportunité d’inspirer et de guider les autres une fois sur Terre, est ce vers quoi Virgin Galactic tend depuis deux décennies » a-t-il déclaré. Pour rappel, Keisha Schahaff a gagné les deux tickets en participant à une levée de fonds organisée par Virgin Glactic. L’argent récolté sera donné à l’ONG Space for Humanity, qui travaille pour un plus grand accès à l’espace.