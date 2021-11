En Malaisie, le premier préservatif pouvant être porté aussi bien par les femmes que par les hommes est désormais disponible dans le commerce. Le nouveau contraceptif est adapté à l’anatomie féminine et également à celle masculine. Il est possible aussi de l’utiliser le verso et le recto du produit.

Le tout premier préservatif utilisable par homme comme femme est mis en vente en Malaisie et coûte environ 2 euros. Créé par le gynécologue John Tang Ing Chinh, il est fabriqué en polyuréthane d’une épaisseur de 0,3 mm et est donc plus fin que le préservatif classique. Selon son concepteur, la fine épaisseur du contraceptif permet de conserver assez de sensations. À en croire le gynécologue, ce préservatif unis*x3 est aussi efficace que le préservatif habituel. Son efficacité est de 97,4 % d’après le médecin.

En outre, c’est un produit qui, assure-t-il, protège mieux contre les infections tels que les verrues génitales ou encore l’herpès. Ceci est possible parce qu’il couvre une plus grande zone. Selon le médecin, le contraceptif nommé Wondaleaf couvre toute la zone génitale dont les testicules chez les hommes. Il est aussi possible de le mettre avant l’acte sexuel.

Pour la réduction des infections et des grossesses non désirées

L’invention du préservatif unisexe n’a pas été faite au hasard pas le gynécologue. Grâce à sa création dont il a eu l’idée il y a maintenant 7 ans, John Tang Ing Chinh espère participer à la réduction des nombres de grossesses non désirées et à la diminution des infections sexuellement transmissibles. Pour l’heure, le préservatif unisexe est disponible uniquement en Malaisie.