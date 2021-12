C’est un grand cadeau que le chef d’une entreprise a choisi de faire à ses employés. Othman Ktiri, patron de la société de location et de vente de voitures OK Mobility, en Espagne, a décidé de sortir le grand jeu pour ses salariés, après avoir visiblement dégagé un résultat positif à l’issue de l’année. Il a donc donné à ces derniers une somme d’un million d’euros en guise de cadeau de Noël.

Les salariés ont reçu chacun un billet de tombola

Selon les informations du média espagnol Diario Mallorca, il s’agit d’un cadeau qui s’adresse à tout le personnel d’OK Mobility. Pour donner ce cadeau de Noël, le chef d’entreprise a réservé, le vendredi 17 décembre 2021, l’entièreté du stade du club de football de RCD Mallorca où il a invité ses employés. Suite à l’annonce des résultats de la compagnie, les salariés ont reçu chacun un billet de tombola qui dissimulait le gros cadeau de Noël. Mais, le patron de la société a pensé à tout puisque tous les numéros distribués étaient gagnants. Par ailleurs, le gros lot sera partagé en fonction de l’ancienneté de chacun. Les récipiendaires étaient non seulement surpris mais aussi joyeux. Othman Ktiri a filmé la scène de ses employés en liesse, puis l’a partagée sur les réseaux sociaux ainsi que sur son profil Facebook.

En commentaire de la vidéo, le patron de la compagnie a indiqué que c’était le « plus beau jour de [sa] vie professionnelle ». Notons qu’au cours de la remise de la prime, il n’avait pas manqué de saluer l’implication de chaque salarié dans son travail. « C’est ma façon de vous remercier pour votre engagement, votre dévouement et, surtout, pour votre fidélité. Profitez-en bien et joyeux Noël » a-t-il déclaré.