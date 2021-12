Le sujet relatif au détournement de 1,5 milliard de Fcfa au sein de Poste Finances continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, selon des informations rapportées par Libération, une perquisition effectuée dans les bureaux de certains responsables de cette agence de l’institution financière de Dakar a permis de mettre la main sur certains documents importants. Il s’agit de plusieurs centaines de chèques dont même des défunts auraient été bénéficiaires.

Selon les précisions du média, ces chèques couvrent des montants de 100 000 à 50 millions Fcfa. Les documents ont été découverts dans le bureau d’Alexandre Xavier Manga (Chef de l’Agence principale de Dakar), d’Abdoulaye Faye (Chef du centre financier de Dakar) et Kéba Diédhiou (caissier dans ce centre). Les chèques représentent en effet des garanties des «prêts» qui ont été accordés à plusieurs fournisseurs. En plus des défunts qui bénéficiaient de ces prêts, les mis en cause s’octroyaient également ces faveurs en obtenant des prêts.

« Tous ceux qui ont bénéficié de ces prêts sont mes agents »

« Tous ceux qui ont bénéficié de ces prêts sont mes agents », a notamment tenu à marteler Bibi Baldé. Certains sont passés aux aveux et ont reconnu avoir procédé à des prêts évalués à plusieurs millions à Gateway digital dont la plateforme numérique permet à la Poste de payer les bourses familiales. La justice s’est tout de même déjà saisie du dossier.