L’ancien rappeur américain 2Pac Shakur est toujours dans les esprits de ses fans, après plus de 25 ans après sa mort. Récemment un de ses poèmes, à partir duquel il s’est inspiré pour écrire le dernier titre de son dernier album All Eyez On Me, a été mis aux enchères. La mise aux enchères a été effectuée par la maison Moments In Time, qui a confirmé l’information. Sur son site internet, elle a indiqué que le texte a été mis aux enchères pour un prix de 95 000$.

« 4 Simi, du cœur de 2Pac »

A l’origine intitulé All [Eyez] Was Lookin’ 4, Le texte du poème a été écrit en août 1995 par le rappeur américain, pour une certaine Simi. « Saura-t-elle que mon cœur est pur. Sera-ce ici l’amour qui guérit mon cœur. Peut-elle être le remède. Aura-t-elle trop peur 2 tenter sa chance. Mon affection sera-t-elle ignorée. Ou est-ce qu’elle me veut, comme je la veux ? C’est tout ce que je cherchais 4 ! » a notamment écrit 2Pac avant de signer le poème : « 4 Simi, du cœur de 2Pac ». Après avoir mis au point All Eyez On Me en février 1996, 2Pac avait été assassiné sept mois plus tard. Par ailleurs, cet album du rappeur a été bien accueilli par le public, puisqu’il est son deuxième à se classer au top du classement Billboard 200 et au premier rang du classement R&B/Hip Hop Albums. Avec plus de 566 000 exemplaires vendus, il a également été, en 2014, certifié disque de diamant par la Recording Industry Association of America (RIAA).

Notons que plusieurs grands noms du rap américain avaient collaboré avec 2Pac sur All Eyez On Me. Parmi ces derniers, on peut citer notamment : Riger Troutman, K-ci & JoJo, Tha Dogg Pound, Nate Dogg, Method Man, Redman, E-40, Snoop Dogg et Dr. Dre. Pour rappel, ce n’est la première fois qu’un objet appartenant à 2Pac est mis aux enchères. En effet, la voiture dans laquelle il se trouvait, avant sa mort avait mise en vente à 1,75 million de dollars. C’était une BMW qui avait été exposée dans le showroom du concessionnaire Celebrity Cars Las Vegas.