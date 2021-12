Près de dix ans après avoir perdu ses disques durs, un homme du nom de James Howells continue de faire feu de tout bois pour les reprendre. Selon les informations rapportées par les médias sur cet homme originaire du pays du Pays de Galles, il aurait perdu les disques durs en 2013 avec plus de 7000 bitcoins. La monnaie électronique valait en cette période moins de 1000 dollars.

Impact sur sa vie

Plusieurs années plus tard, l’homme continue de demander à la Mairie de Newport la permission d’entamer des travaux d’excavations dans le but de remettre la main sur ces précieux objets. Mais la municipalité rejette en bloc la demande cet homme à la recherche de ces disques durs qui pourraient lui valoir à l’heure actuelle 400 millions d’euros. La perte de ces disques dures eu un impact non négligeable sur la vie ce dernier.

Une promesse à la Mairie

Cette perte avait été à l’origine du divorce qu’il y a eu avec son épouse. Il aurait également des contacts très peu réguliers avec ses enfants. La femme avait en réalité vidé la poubelle qui contenait les objets activement recherchés depuis plusieurs années. Malgré les propositions qui sont faites à la mairie de Newport, les autorités ne semblent toujours pas intéressées à autoriser les recherches. James Howells aurait promis 25% des gains qui seraient issus de ces bitcoins si la mairie aidait à retrouver les disques durs.