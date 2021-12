Une foule est descendue vendredi dans une usine d’équipements sportifs dans la province pakistanaise du Pendjab, tuant un Sri Lankais et brûlant son corps publiquement sur des allégations de blasphème, a annoncé la police. Le chef de la police du district de Sialkot, où le meurtre a eu lieu, Armagan Gondal, a déclaré que des ouvriers de l’usine avaient accusé la victime d’avoir profané des affiches portant le nom du prophète Mahomet.

Selon la police, les premières informations montraient que le Sri Lankais, identifié plus tard comme Priyantha Kumara, directeur de l’établissement, a été lynché à l’intérieur de l’usine. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient la foule traînant son corps fortement meurtri à l’extérieur, où ils l’ont brûlé, entouré de centaines d’autres qui ont applaudi les meurtriers. L’officier supérieur de police Omar Saeed Malik a déclaré que la police tentait toujours de déterminer ce qui avait exactement poussé la foule à attaquer Kumara, dont le corps a été envoyé à l’hôpital pour une autopsie. Une enquête approfondie était en cours, a-t-il déclaré.

« Un jour de honte pour le Pakistan »

A Colombo, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Sugeeswara Gunaratne a déclaré que leur ambassade à Islamabad vérifiait les détails de l’incident avec les autorités pakistanaises. « Le Sri Lanka s’attend à ce que les autorités pakistanaises prennent les mesures nécessaires pour enquêter et garantir la justice », a-t-il déclaré. Quelques heures après l’attaque, le Premier ministre Imran Khan a déclaré sur Twitter que « l’horrible attaque d’autodéfense contre l’usine et l’incendie vif du directeur sri lankais est un jour de honte pour le Pakistan ». Il a promis une enquête approfondie et a déclaré que les responsables seraient sévèrement punis selon la loi.

« Plus de 100 suspects ont été arrêtés »

Dans un communiqué, le chef de l’armée pakistanaise, le général Qamar Javed Bajwa, a dénoncé le meurtre, affirmant que le « meurtre de sang-froid » perpétré par une foule à Sialkot était « extrêmement condamnable et honteux ». Selon la police, plus de 100 suspects ont été arrêtés pour leur implication dans l’attaque, qui a été largement condamnée par de nombreux Pakistanais. Ils comprenaient au moins deux suspects qui, selon la police, ont ouvertement déclaré avoir participé à l’attaque visant à tuer le Sri Lankais.