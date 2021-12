Un fonctionnaire d’Etat a survécu suite au crash d’un hélicoptère qui le transportait avec trois autres personnes, en rejoignant la côte à la nage durant plusieurs heures. Il s’agit en effet du général Serge Gellé, secrétaire général malgache à la Gendarmerie, âgé de 57 ans, qui a survécu à l’accident après avoir effectué environs douze heures de nage.

Un « militaire de caractère »

L’accident avait eu lieu aux larges des côtes nord-est de Madagascar. Après le crash, un autre gendarme avait été retrouvé. Les deux autres personnes sont toujours portées disparus. Selon les précisions de Jean-Edmond Randrianantenaina, directeur de l’autorité maritime, les rescapés ont été retrouvés séparément par des riverains sur la plage de Mahambo, à près de 75 km au nord de Toamasina. L’exploit réalisé par le général Gellé a été salué par le président malgache Andry Rajoelina, qui n’a pas manqué d’évoquer le « dévouement entier » des deux survivants. Le général Ravoavy qui a travaillé pendant longtemps avec Serge Gellé a décrit un « militaire de caractère », ajoutant qu’« il a toujours pratiqué le sport avec beaucoup d’endurance. Et il a gardé ce rythme même en étant ministre, comme un jeune de 30 ans. Il a un moral d’acier, il a été rejeté par les vagues et il n’a pas lâché ».

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Serge Gellé avait déclaré : « Mon tour de mourir n’est pas encore arrivé, merci à Dieu » et « aux villageois et aux pêcheurs de Mahambo ». Par ailleurs, il s’est montré disposé à reprendre le travail au plus vite. « Je pourrai reprendre le travail d’ici 24 heures » a-t-il indiqué.

Mes pensées sont également tournées vers le pilote de l’hélicoptère, le Colonel Hery RAKOTOMILIARISON et le Colonel Olivier Andrianambinina envoyés sur zone, victimes d'un crash, encore portés disparus. Courage à leurs proches et à leurs familles dans cette épreuve. — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) December 21, 2021

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021