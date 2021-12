Le milliardaire américain Elon Musk a de grands projets pour l’exploration spatiale et pour l’humanité. Dans une interview accordée hier lundi 13 décembre 2021 au magazine britannique Times, il avait indiqué que la prochaine étape suite à l’atterrissage de la fusée Starship de sa compagnie SpaceX sur Mars est d’amener sur la planète rouge des « animaux et des créatures de la terre ».

Il faudrait « plusieurs siècles » pour élever les animaux sur Mars

« Un peu comme une arche de Noé futuriste. Nous en apporterons plus de deux, cependant – c’est un peu bizarre s’il n’y en a que deux » a-t-il confié. Cependant, ce projet est vu d’un mauvais œil par plusieurs scientifiques, qui n’ont pas manqué de le critiquer. Dans une interview accordée au média britannique DailyMail.com, l’astrophysicien au Havard-Smithsonian Center for Astrophyscis, Jonathan McDowell a estimé qu’il faudrait « plusieurs siècles » avant que l’être humain ait la capacité d’élever les animaux sur la planète rouge. « Les humains ne peuvent exister que dans le cadre d’une biosphère – une écologie complexe avec de nombreuses espèces » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Si nous voulons un jour construire une civilisation humaine sur Mars qui soit autosuffisante, alors oui, nous devrons faire le truc de l’arche de Noé à un certain niveau. Est-ce que Musk est sur le point de le faire – pas du tout ».

« Un endroit terrible pour déposer des animaux »

Le projet d’Elon Musk a également été critiqué par Roger Wiens, un scientifique qui dirige l’instrument Laser SuperCam sur le rover Perseverance sur la planète Mars. Il a aussi confié au DailyMail que : « Mars, avec son atmosphère de CO2, pourrait être un bon endroit pour faire pousser des plantes si elles sont maintenues au chaud et arrosées, mais ce serait un endroit terrible pour déposer des animaux, qui ont besoin d’oxygène pour respirer ». Par ailleurs, même s’il estime que les humains peuvent s’en sortir avec des systèmes respiratoires à oxygènes, les animaux par contre ne pourront pas survivre sur Mars. En conséquence, beaucoup mourront. Au lieu d’une « arche de Noé », il suggère plutôt d’essayer « d’abord avec les jardins botaniques ».