Candide Azannai, le coordinateur exécutif de la Résistance Nationale est sorti de son mutisme après les attaques djihadistes à Banikoara et Porga le mardi 30 novembre et dans la nuit du 1er au 02 décembre 2021. Au nom de la Résistance Nationale, l’ancien ministre s’est incliné devant le « sacrifice ultime » des soldats décédés, à saluer leurs mémoires avant d’adresser ses « condoléances très attristées à leurs familles et à leurs proches » dans une publication facebook.

Pour « l’ouverture sans délai d’enquêtes judiciaires véritablement sérieuses »

Ce qui s’est passé est suffisamment grave, selon lui et ces faits « méritent d’être évalués avec toute l’attention requise, compte tenu des actions des mouvances djihadistes dans la sous-région, de la montée du grand banditisme puis de la criminalité transfrontalière surtout en cette période de fin d’année » . Il exige une intervention du chef de l’Etat Patrice Talon et l’ouverture d’une enquête. « La Coordination nationale de la Résistance nationale exige du gouvernement…qu’il prenne sans délai, toute la mesure de cette situation qui appelle une intervention du « Chef » de l’Etat et l’ouverture sans délai d’enquêtes judiciaires véritablement sérieuses » a-t-il écrit dans cette publication sur sa page Facebook.

« Agir rapidement pour enrayer la menace »

L’opposant a par ailleurs indiqué qu’il est du devoir de tout gouvernement digne de ce nom de rassurer les concitoyens vivant dans les zones où les attaques se sont déroulées, toute la population en général, l’ensemble de la Communauté régionale et internationale, de remonter le moral des troupes et d’agir rapidement pour enrayer la menace. Il faut dire que l’armée béninoise a déjà sorti un communiqué pour rassurer les populations.

Pour assurer la défense du territoire contre toute forme d’agression…

« L’Etat major des Forces armées béninoises tient à rassurer la population béninoise qu’il met tout en œuvre pour assurer la défense du territoire national contre toute forme d’agression d’où qu’elle vienne, ainsi que la sécurité des personnes et biens » renseigne le communiqué lu hier jeudi sur la télévision nationale par le porte-parole des forces armées béninoises, le Colonel Didier Ahouanvoédo. Ce dernier a assuré que les unités des forces de défense et de sécurité sont en alerte pour faire face à toutes velléités ennemies. En tout état de cause, il invite chaque citoyen à vaquer normalement à ses activités quotidiennes.