Le Bénin est la cible dattaques armées dans une partie de la zone septentrionale du pays. La première attaque a eu lieu le mardi 30 novembre 2021 dans les encablures du pont de Mékrou à l’Ouest de la commune de Banikoara et la seconde à Porga dans la commune de Matéri dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021. Le Béninois Expédit Ologou, politologue et spécialiste des questions de sécurité a été reçu ce vendredi 03 décembre 2021 sur Rfi pour se prononcer sur ces attaques terroristes dans le Nord du Bénin.

«Ce sont des zones qui ont été pendant longtemps en proie à l’absence de l’Etat où des activités illicites avaient souvent lieu. Des activités qui sont instrumentalisées en général par les acteurs terroristes» a déclaré Expédit Ologou, politologue et spécialiste des questions de sécurité. Pour le politologue béninois, «chemin faisant les mouvements en provenance des pays voisins de certains groupes ont accéléré ce que nous sommes en train de voir aujourd’hui». Il a fait savoir qu’à la date d’aujourd’hui qu’«il est extrêmement difficile de se prononcer exactement sur le profil de ces personnes».

Selon lui, «ce qui est probable, c’est que c’est un mélange d’acteurs crapuleux qui en même auraient des liens avec des groupes djihadistes tout à fait bien organisés qui existent et qui recherchent de l’expansion (…) ça fait longtemps que le mélange des genres a commencé dans la région. Et c’est cela qui rend encore plus difficile l’appréhension de cet espace aujourd’hui sensible». Comme on le voit, le Bénin est dans le viseur de ces groupes terroristes. Le gouvernement béninois doit encore redoubler de vigilance, d’efforts et de stratégies pour mettre hors d’état de nuire ces hors-la-loi.