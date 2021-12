Les autorités fédérales nigérianes envisagent très prochainement d’employer dans la lutte contre le terrorisme des avions de combats. A en croire des informations publiées par le média nigérian The Nation, des officiers américains étaient également au Nigéria dans le but de superviser les conditions d’utilisation de ces avions de combat. Le média nigérian indiquait que les autorités ont saisi les tribunaux dans le but de considérer tous les bandits comme des terroristes.

Cette étape devrait pouvoir rassurer les fournisseurs américains sur le respect des différentes conditions de vente des appareils. On retient que la partie américaine est assez stricte sur le respect des conditions du déploiement des jets pour éviter les abus de l’armée. Dans ce cadre, les équipes américaines ont audité pendant plusieurs mois les diverses opérations que mène l’armée contre les terroristes dans le Nord.

Un total de 12 jets Super Tucano

Selon les confidences qui ont été faites par le conseiller spécial sur les médias de l’AGF, le Dr Umaru Gwandu, la procédure judiciaire enclenchée devrait prendre fin dans les prochains jours. « Le gouvernement fédéral a également ordonné que l’ordonnance soit publiée au Journal officiel. Je suis optimiste que le public nigérian verra bientôt l’ordre publié dans la gazette. Je pense que s’il n’est pas sorti, il pourrait l’être d’un moment à l’autre. », a confié l’officiel nigérian. Notons qu’il s’agit du déploiement d’un total de 12 jets Super Tucano.