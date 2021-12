Le réseau social américain Twitter n’a pas encore fini avec l’ancien président américain Donald Trump. En effet, après que ce dernier ait lancé une action en justice pour retourner sur la plateforme, le réseau social de l’oiseau bleu a de son côté décidé de contre-attaquer. Ainsi, le 09 décembre dernier Twitter a envoyé ses observations à la justice américaine, tout en relevant que le milliardaire républicain a une conception erronée de la liberté d’expression.

Twitter n’est pas contraint d’accepter tous les discours possibles

D’après ces observations citées par le média américain Bloomberg, le réseau social estime qu’il est important de bien faire la différence entre la liberté d’expression que les autorités doivent assurer dans l’espace public, contrairement à celle que l’on peut tenir dans un espace mis à disposition par une société, comme un réseau social. Dans ce cas, Twitter n’est pas contraint d’accepter tous les discours possibles. Le réseau social a par ailleurs estimé qu’un « choix éditorial » devrait avoir lieu tout au long de la transition entre le milliardaire républicain et Joe Biden, puisque les opinions de l’ex-président pouvaient potentiellement entrainer des violences ou des protestations.

Twitter a aussi souligné qu’en s’inscrivant sur sa plateforme, Donald Trump a lu et accepté les conditions d’utilisation, c’est-à-dire ce qu’il est possible de faire ou pas. Notons que cette contre-attaque de Twitter intervient suite à l’action judiciaire initiée par l’ancien numéro un américain. Il avait annoncé des plaintes contre Google, Facebook et YouTube afin de revenir sur ces plateformes. A cet effet, il avait estimé que « La Big Tech est hors de contrôle ».