La réparation du véhicule du chef protocole de l’ambassadrice d’Egypte près le Bénin a conduit, ce jeudi 9 décembre 2021, quatre personnes à la prison civile de Cotonou pour vol de plusieurs millions francs cfa. Mais le présumé voleur de l’argent qui était avec ces quatre personnes est actuellement en cavale. Il est activement recherché par la police.

Quatre personnes sont déposées à la prison civile de Cotonou ce jeudi 09 décembre 2021 dans une affaire de plusieurs millions de francs cfa volés chez un égyptien à Cotonou. Au total, six personnes avaient été arrêtées dont une femme. Présentés au Procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ce même jeudi 09 décembre 2021, la dame n’a pas été condamnée. Un des hommes est placé sous convocation. Il s’agit d’un grogneur mécanicien de profession. Il faut signaler que les quatre (4) personnes écrouées à la prison n’ont pas participé au vol directement. Ils ont été poursuivis pour les faits de recel de vol et complicité et placés en détention provisoire à la prison civile de Cotonou.

De quoi s’agit-il ?

Le samedi 04 décembre 2021, l’Egyptien, chef protocole de l’Ambassadrice d’Egypte près le Bénin fait appel à un mécanicien pour réparer son véhicule à la maison. Le mécanicien, le grogneur en question, s’y rend avec un ami mécanicien puisqu’il manquait une pièce pour la réparation du véhicule. Le client et le principal mécanicien décident d’aller l’acheter. Seul dans la résidence, l’ami du grogneur se serait emparé du sac contenant des liasses de billets en plusieurs devises. Il reste introuvable jusqu’à aujourd’hui. Une partie de l’argent aurait été confiée à des proches. Certains s’en sauraient même servis pour acheter des motos, des salons et des téléviseurs. Dans ses enquêtes, la police a retrouvé ce jeudi 09 décembre 2021 environs 68 millions de francs cfa enterrés dans une maison à Akpakpa.