En 2023, les béninois iront à nouveau aux urnes pour élire les députés de la 9ème législature du parlement. Pour que ces élections se déroulent sans violences, le médiateur de la République Pascal Essou a initié une rencontre avec toutes les organisations religieuses du Bénin. Le médiateur de la République voulait recueillir leurs conseils. Toutes les congrégations religieuses du Bénin ont répondu à l’invitation de Pascal Essou.

Le pardon

Il y avait le Haut conseil des rois du Bénin, la Conférence épiscopale du Bénin, l’Union islamique, l’Eglise protestante méthodiste du Bénin, l’Eglise du christianisme céleste, le cadre de concertation des confessions religieuses, le collectif des associations des églises évangéliques du Bénin, le cadre de concertation des religions endogènes, l’Ordre des Eglises chérubins et séraphins du Bénin entre autres. Ils ont tous exhorté au pardon pour la décrispation du climat politique et de la vie nationale au Bénin.

Prier pour la paix

La seule voie pour que le vivre-ensemble, l’unité et la fraternité reviennent, c’est inéluctablement le pardon conseillent ces organisations religieuses. Ce pardon permettra d’avoir à nouveau la grâce de Dieu selon eux. Les hôtes du médiateur de la République ont par ailleurs promis de continuer les prières dans le sens de la paix pour qu’il n’y ait plus de violences, avant, pendant et après les élections au Bénin. Pascal Essou visiblement satisfait de ces échanges s’est engagé à continuer par pérenniser des rencontres du genre surtout pour la richesse des enseignements qu’il en a tiré.