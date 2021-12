Le procès de Joël Aïvo s’ouvre ce lundi 06 décembre 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Le Professeur de droit constitutionnel est poursuivi pour « blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l’Etat ». Dans quatre jours, Reckya Madougou sera face aux juges de cette juridiction spéciale. L’opposante devra répondre des faits de « financement de terrorisme » . Ces deux personnalités ont été arrêtées en mars et avril dernier après le rejet de leurs candidatures à la présidentielle du 11 avril.

« Ils sont devenus le symbole d’une sorte de malaise politique »

Reckya Madougou devait représenter le parti Les Démocrates à ce scrutin, tandis que Joël Aïvo se présentait sous les couleurs du Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD). Leur arrestation a contribué à les rendre plus populaires selon le politologue Expédit Ologou. Il était l’invité Afrique de RFI ce lundi matin. « Cet emprisonnement de ces deux personnalités a été une amplification de leur figure politique. Une rampe de communication publique, politique, institutionnelle, voire internationale. Ils sont devenus le symbole d’une sorte de malaise politique » a déclaré le politologue béninois.

Il les positionne « même comme des alternatives »

L’emprisonnement de Mme Madougou et de Joël Aïvo a contribué à coup sûr à « leur popularité » et les positionne « même comme étant des alternatives » croit savoir l’invité Afrique de RFI. Rappelons que Joël Aivo était connu dans le milieu politique mais ne jouissait pas d’une si grande popularité avant son arrestation. Reckya Madougou bien que très connue au Bénin, s’était expatriée entre temps au Togo, ce qui fait que les béninois l’avaient un peu perdu de vue.