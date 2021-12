Après Joël Aïvo condamné à 10 ans de prison ferme tôt ce matin du mardi 07 décembre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) jugera le vendredi prochain Reckya Madougou. La candidate recalée à la présidentielle du 11 avril dernier devra répondre des faits de financement du terrorisme. A quelques jours de son procès ses avocats se préparent. Sur Tanéka Média Me Renaud Agbodjo, un des conseils de l’ex-ministre de la justice assure que le » dossier ( monté contre sa cliente est) depuis le début construit sur le base d’allégations car il est vide « .

Rappelons que Mme Madougou avait été arrêtée en mars 2021 pour avoir tenté de financer l’assassinat de deux personnalités politiques du Nord Bénin avec la complicité du Colonel à la retraite Ibrahim Mama Touré et de Georges Saka. C’est du moins ce qu’avait déclaré le procureur spécial près de la Criet Mario Mètonou lors d’une conférence de presse en mars dernier. Selon ses dires, Reckya Madougou aurait donné de l’argent au colonel en question par le biais de Georges Saka pour faire le travail.

« Il n’y a aucun accusateur ou témoin en dehors du procureur spécial lui-même »

L’opération viserait à provoquer la terreur, le chaos et parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours, d’après le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pour Me Renaud Agbodjo, « Il n’y a aucun accusateur ou témoin en dehors du procureur spécial lui-même ».