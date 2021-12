Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) a récemment rencontré les hommes des médias à la faveur d’un goûter de presse. Le patron du parti Expérience Tébé a réaffirmé l’objectif à court terme de son parti. Celui de participer aux législatives de 2023. Pour lui, l’année prochaine servira à préparer cette échéance électorale. 2022, est l’année « de la préparation pour les législatives qui devront voir changer la couleur politique de notre pays. Qu’il le veuille ou non, le régime doit nous laisser participer (aux élections) » a déclaré Expérience Tébé, mal à l’aise devant la volonté du pouvoir de « (faire) taire toutes voix discordantes ».

« C’est de notre ressort »

Pour lui, il faut que « certains de nos compatriotes » arrêtés soient « délivrés ». « 2022 doit voir les prisonniers politiques dehors totalement. C’est de notre ressort, notre devoir, nous comptons nous battre, nous avons les capacités pour le faire et nous le ferons » a martelé Expérience Tébé. Rappelons que le Mouvement Populaire de Libération (MPL) est un jeune parti politique porté sur les fonts baptismaux en 2019. Il était dirigé par Sabi Sira Korogoné, ancien porte-parole de « l’Initiative de Nikki », un mouvement contestataire.

L’homme a d’ailleurs été arrêté en octobre 2018 et écroué pour un an au terme d’un procès pour diffusion sur les réseaux sociaux de propos d’incitation à la haine et à la violence, incitation à la rébellion, injures avec une motivation raciste, suite à la réunion de « l’Initiative de Nikki » en début du mois de septembre 2018. Le 02 juin 2019 il recouvre la liberté après huit mois derrière les barreaux. Entre-temps, il a donc pris les rênes du MPL mais s’est retiré en juillet 2021 au profit de son compagnon de lutte Expérience Tébé.