L’ancien président Nicéphore Soglo a 90 ans. Il a soufflé cette bougie le lundi 29 novembre dernier, au milieu d’une cinquantaine d’invités. C’est le journal l’Evènement Précis qui rapporte l’information. Il y avait parmi ses convives, la mère de l’ex-ministre de la justice Reckya Madougou et l’épouse de Joël Aïvo, le constitutionnaliste béninois. Inutile de rappeler que les deux opposants sont actuellement en prison et attendent leurs procès programmés dans la quinzaine de mois de décembre.

« Pour leur combat et leur engagement… »

Nicéphore Soglo qui n’a jamais marchandé son soutien à ces détenus, leur a justement adressé une intention à l’occasion de la célébration de son 90ème anniversaire. « Pour leur combat et leur engagement, ils intègrent le cercle des porte-flambeaux des 200 millions de Noirs victimes de la traite négrière qui a servi à financer la révolution industrielle, puis le capitalisme dont l’Afrique noire demeure le souffre-douleur jusqu’à nos jours » avait écrit « Hercule » à l’intention des deux opposants et autres détenus politiques, leur demandant de tenir bon , car la « renaissance de l’homme noir est à ce prix ».

Joseph Tamègnon et Alexandre Hountondji étaient aussi présents

Outre la mère de Reckya Madougou et l’épouse de Joël Aïvo , d’autres invités de marque étaient à l’anniversaire de l’ancien président. On peut citer, Alexandre Hountondji et Joseph Tamègnon, récemment libérés par la Criet, l’épouse de Théodore Holo, Gracia Noutais, Kogblevi Aziadomè, Paulin Hountondji, Maxime Houédjissin et autres.