Dans un communiqué de presse en date du 28 décembre 2021, «le gestionnaire mandataire de l’Agence Nationale d’identification des personnes, Cyrille Gougbédji , porte à la connaissance du public que pour raison de maintenance de la plateforme de son système et d’inventaire, les services de l’agence seront momentanément suspendus dès le mercredi 29 décembre 2021 à 14 heures ». Le gestionnaire mandataire de l’Anip, Cyrille Gougbédji a fait savoir que les services « reprendront le lundi 03 janvier 2022 à 8 heures». Comme on le voit, il est inutile pour les usagers de l’Anip et le public béninois d’aller sur la plateforme pour effectuer n’importe quel service.