Une position des Forces armées béninoises (FAB) a été attaquée une nouvelle fois par des présumés djihadistes près de la frontière avec le Burkina Faso. L’accrochage entre les présumés Djihadistes et l’armée béninoise a eu lieu ce mercredi 22 décembre 2021 en fin d’après-midi aux alentours de 17 heures .

Les Djihadistes sont revenus encore à la charge. Selon Frissons radio, les forces armées béninoises ont enregistré une nouvelle perte dans leur rang dans une attaque armée ce mercredi 22 décembre 2021 dans le Nord du Bénin près de la frontière avec le Burkina Faso. Un militaire béninois et un présumé djihadiste sont décédés dans cette attaque. Deux soldats des forces armées béninoises sont blessés au cours de l’attaque et ont été évacués à l’hôpital. Un deuxième corps d’assaillant aurait été retrouvé lors d’une opération de ratissage menée par les forces de défense béninoises après l’attaque.

Aucune information officielle n’a été communiquée pour le moment par le gouvernement ni par l’Etat –major des Forces armées béninoises sur cette nouvelle attaque terroriste. Il faut signaler que la première attaque a eu lieu le mercredi 30 novembre 2021 dans les encablures du pont de Mékrou à l’Ouest de la commune de Banikoara et la seconde à Porga dans la commune de Matéri dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021.

Rappelons qu’à l’ouverture d’un séminaire le mardi 21 décembre , le ministre délégué chargé de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin a invité les militaires à la vigilance, car le danger est désormais là. « Avant, nous disons que la menace est au Nord-Ouest, la menace est au Nord, la menace peut venir de l’Est. Maintenant, la menace est là, et à tout moment, peut surgir d’une façon ou d’une autre », a déclaré le ministre de la défense nationale. Il leur a même demandé «d’être toujours sur le qui-vive, d’être aguerris et de remarquer les moindres gestes qui peuvent être déjà des signes annonciateurs d’un mouvement qui, si on y prend garde, peut devenir la gangrène. Ça, je ne vous souhaite pas».