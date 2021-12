Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, qui s’est retiré de l’administration de la société, pense qu’il y a une règle d’or à suivre pour éviter l’épuisement au travail : ne pas suivre une routine. Le burn out est un trouble de l’épuisement émotionnel qui survient après des situations de travail stressantes et excessives. Des symptômes très courants de la maladie sont la perte d’attention, une fatigue excessive, une irritabilité accrue et des difficultés à quitter le travail. De plus, des signes tels que l’apathie, un sentiment de défaite et d’insécurité peuvent également indiquer le syndrome.

On peut être atteint par ce mal quelle que soit sa profession. En plus de conduire à une baisse de la productivité en entreprise, le burn out qui est reconnu par l’OMS comme un « syndrome conceptualisé comme résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès » peut aussi perpétuer des sentiments de stress ou d’anxiété. Déjà dans les débuts de sa carrière, le milliardaire philanthrope américain était convaincu qu’il ne connaîtrait jamais de burn out dans sa carrière, parce que chaque jour chez Microsoft était différent selon lui.

Il ne viendra pas un moment où ce sera fastidieux

« Le travail que nous faisons n’est pas comme si nous faisions la même chose toute la journée. Nous allons dans nos bureaux et réfléchissons à de nouveaux programmes, nous nous rencontrons, nous sortons pour voir les utilisateurs finaux, nous discutons avec les clients. Il y a tellement de variété et il se passe toujours de nouvelles choses. Et je ne pense pas qu’il viendra un moment où ce sera fastidieux », avait déclaré le jeune entrepreneur en 1984 lors d’une interview à l’âge de 28 ans. Et toute la vie de l’homme semble prouver ce qu’il a dit.

La routine n’est pas directement lié à l’épuisement professionnel

Par ailleurs, pour la psychologue brésilienne, Fabíola Luciano, spécialisée dans les troubles, éviter la routine n’est pas directement lié à l’épuisement professionnel, comme l’a dit Gates. « Imaginer que ne pas suivre une routine peut empêcher une personne de développer un burn-out, car la maladie n’est pas liée à la routine, mais au travail. Et même si vous n’avez pas un horaire plus serré et une routine uniforme, vous serez toujours lié au travail. Et travailler trop dur peut causer des problèmes », dit-elle.

Partir si ça ne marche pas

Il n’y a pas de solution miracle pour éviter le syndrome d’épuisement professionnel, mais certains comportements peuvent aider. Selon Luciano, les professionnels doivent connaître leurs propres limites. « Il faut être actif dans l’analyse de l’entreprise. C’est partir si ça ne marche pas et ce qu’il est possible de faire pour le moment », dit-il. Pour ceux qui ne peuvent pas quitter un emploi pour rien, Luciano recommande une analyse individuelle de la façon dont la relation entre employé et employeur peut changer. « Le professionnel a besoin de se rappeler qu’avant d’être salarié, il est aussi une personne », a-t-elle déclaré.