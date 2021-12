Le président russe Vladimir Poutine s’est récemment exprimé sur la liberté artistique. A ce propos, il a abordé les caricatures qui avaient été faites du prophète Mahomet et qui ont entraîné une attaque terroriste au siège du journal satyrique français Charlie Hebdo. Au cours de sa conférence annuelle, hier jeudi 23 décembre 2021, le chef de l’Etat russe a estimé que ces caricatures ne pouvaient pas être prises comme une manifestation de la liberté artistique.

« À Paris, on a fusillé une rédaction entière »

D’après lui, la liberté devrait être fondée « sur le respect des autres ». Rappelant les caricatures du prophète Mahomet, il a fait savoir que ceux-ci sont « une violation de la liberté de religion et une atteinte aux sentiments des gens professant l’islam ». Vladimir Poutine a par ailleurs indiqué ce non-respect de l’Islam avait entraîné de graves conséquences en France. « Et cela entraîne des réactions plus radicales, voire extrémistes. À Paris, on a fusillé une rédaction entière » a-t-il déclaré avant de s’interroger : « À quoi bon le pousser jusque là? ». Notons que les caricatures du prophète Mahomet avaient été faites à maintes reprises par Charlie Hebdo. Ces dessins avaient suscité l’indignation dans plusieurs régions du monde surtout dans les pays musulmans.

En France, cela avait suscité des réactions violentes de la part de certains radicaux, qui avaient attaqué le journal. Il s’agit des frères Kouachi qui ont attaqué Charlie Hebdo à l’aide de fusils d’assaut, faisant une douzaine de morts parmi lesquels figurent huits agents de la rédaction.