Le ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou a mis en service hier mardi 21 décembre, le commissariat de Houèto, situé dans la zone de la centrale électrique de Maria Gléta. Cette infrastructure prévue dans le cadre du projet de construction de la centrale est destinée à protéger les populations environnantes mais également la centrale électrique. Le ministre n’a pas mâché ces mots en évoquant la sécurité de l’ouvrage.

A l’en croire des investissements lourds ont été faits dans le cadre de la construction de cette centrale. Elle doit donc être protégée. « Si elle est touchée c’est le Bénin qui est touché au regard de son importance et des investissements » a déclaré Jean-Claude Houssou. Le représentant du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Mohamed Saké pense que c’est un challenge pour les policiers de ce nouveau commissariat.

Du matériel et des mobiliers d’un coût global de 71 millions de Fcfa

Ils doivent se montrer « plus disponibles et plus professionnels…à veiller à la sécurité des populations, mais aussi à préserver la centrale » a-t-il poursuivi. Le ministre de l’énergie a remis au commissariat du matériel et des mobiliers dont le coût total est estimé à 71 millions de francs Cfa. Jean-Claude Houssou a souhaité que les bénéficiaires prennent grand soin de ces équipements afin qu’ils puissent durer dans le temps.