Le moteur de recherche et fournisseur de services d’intelligence artificielle Baidu a officiellement dévoilé lundi son application métavers, qui a été utilisée pour organiser la conférence annuelle des développeurs de l’entreprise. Cela intervient alors que de plus en plus d’entreprises technologiques chinoises se joignent à la course mondiale pour la suprématie dans le prochain grand événement technologique.

L’événement de lundi est considéré comme le point culminant des récentes initiatives des grandes sociétés Internet locales qui espèrent prendre pied dans l’arène extrêmement populaire. Baidu, connu pour son expertise en intelligence artificielle (IA) et en conduite autonome, a dévoilé Xirang, littéralement « terre d’espoir » lors de sa conférence annuelle des développeurs d’IA.

Jusqu’à 100 000 participants en ligne

La conférence de trois jours, qui s’est ouverte lundi, est accessible via Xirang, une application qui permet à jusqu’à 100 000 participants en ligne de se rapprocher de 100 conférenciers dans le monde, selon la société, qui prétend qu’il s’agit de la première conférence métavers du pays. Après que Baidu ait dévoilé le 21 décembre son projet à la presse, il a précisé que la plateforme nécessitera au moins 6 années de développement supplémentaires pour être parfaitement opérationnelle.

D’autres géants chinois dans la course

La plateforme Xirang crée une planète virtuelle en forme de bande Möbius, sur laquelle les participants peuvent se connecter avec leurs avatars désignés et sans casque de réalité virtuelle (VR) comme mandaté par Horizon Worlds, l’espace VR de Meta. Les participants pourront voir, écouter et interagir avec les autres à l’aide d’ordinateurs, de smartphones et de dispositifs portables. La nouvelle plate-forme est apparue comme un rappel instantané de Horizon Worlds, qui a ouvert l’accès aux personnes âgées de 18 ans et plus aux États-Unis et au Canada à partir du 9 décembre.

Parmi les autres géants chinois de l’Internet qui ont tendu leurs muscles métavers, se trouve Tencent, avec l’annonce vendredi de sa branche musicale de lancer TMELAND, le premier carnaval virtuel de la musique en Chine, qui devrait démarrer le 31 décembre. Le géant du commerce électronique Alibaba a également répondu au métavers avec une filiale en propriété exclusive appelée « Yuanjing Shengsheng ». ByteDance a également investi dans plusieurs entreprises métavers.