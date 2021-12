Après avoir traité le Parti communiste chinois de tous les noms le mois dernier, l’épouse d’un ancien président d’Interpol est désormais visée par la justice chinoise. Grace Meng est l’épouse de Meng Hongwei, le chef d’Interpol chinois qui avait disparu en 2018 alors qu’il était en voyage d’affaires en Chine après avoir été en poste en France pendant deux ans. On n’a pas entendu parler de lui jusqu’à ce qu’il refasse surface devant un tribunal chinois en 2020, où il a été condamné à 13 ans et demi de prison pour corruption.

Son épouse Grace, qui a obtenu l’asile en France en 2019 pour elle-même et les fils jumeaux du couple et vit désormais sous protection policière, avait affirmé que son mari a été emprisonné pour de faux motifs car il nourrissait des opinions réformistes. Mardi, un média officiel chinois a indiqué que Mme Meng est accusée d’avoir été complice de son époux dans le dossier de corruption. En effet, d’après la justice chinoise, l’ex-président d’Interpol avait reçu 14,46 millions de yuans (2 millions d’euros) de pots-de-vin entre 2005 et 2017 en « profitant de ses fonctions et de ses pouvoirs ».

Accusée d’avoir conspiré avec son époux

D’après l’agence de presse Chine nouvelle, la justice a pu mettre la main sur une bonne partie de ces fonds et compte bien récupérer le reste. « Les preuves montrent que la plupart des pots-de-vin acceptés par Meng Hongwei étaient conservés entre les mains et mis à la disposition de son épouse (…) qui se trouverait en France », a écrit le média. Ce dernier a également indiqué que Meng Hongwei a confié aux autorités sa volonté de collaborer pour récupérer « les biens illégaux restants » auprès de son épouse en France. Mme Meng est donc désormais accusée d’avoir « conspiré » avec son époux.

Des diparition de plusieurs personnalités de premier plan

Dans une interview avec l’AP le mois dernier, Grace Meng s’en était prise au gouvernement chinois, le qualifiant de « monstre ». « Parce qu’ils mangent leurs enfants », a-t-elle déclaré, expliquant pourquoi elle a utilisé l’expression pour décrire le pouvoir Xi. Meng Hongwei fait partie de plusieurs personnalités de premier plan qui ont disparu en Chine. Plus récemment, la star du tennis Peng Shuai a disparu en novembre après avoir accusé un haut responsable politique chinois d’agression sexuelle. Des célébrités et des milliardaires comme Jack Ma, le patron d’Alibaba, ont également disparu de la scène publique après avoir exprimé leur désaccord avec le fonctionnement du parti au pouvoir.