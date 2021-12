Le milliardaire américain Bill Gates s’est récemment exprimé sur le dossier du climat. Dans un entretien accordé au magazine Wired, le patron de Microsoft a fait plusieurs recommandations pour éviter la catastrophe climatique. Selon lui, il urge de passer par une révolution industrielle, en changeant principalement notre façon de faire les affaires.

Il a souligné la possibilité d’acheter des voitures électriques

D’après Bill Gates, il est nécessaire de trouver d’autres moyens alternatifs à la production de la nourriture, la fabrication des objets, le transport, l’électricité, mais aussi à la gestion du refroidissement et du chauffage des immeubles sans pour autant émettre du gaz à effet de serre. Le milliardaire a également souligné la possibilité d’acheter des voitures électriques. Dans le domaine de la construction, Bill Gates a recommandé l’utilisation du ciment et de l’acier qui respectent l’environnement. Le sexagénaire a aussi fait savoir qu’il est possible de produire davantage d’électricité provenant de sources à zéro carbone. Par ailleurs, il a évoqué la nécessité pour les secteurs privé et public de mettre sur pied de nouveaux modèles d’exploitation afin de créer des marchés pour la commercialisation des produits verts et de ce fait, accélérer la transition vers une économie verte.

Bill Gates a estimé que la question du climat est tellement cruciale qu’elle sera en 2022, un dossier important. Cela, dans un contexte où de nombreuses personnes à travers le monde réclameront aux chefs d’entreprises et aux gouvernements de se porter garants des vrais avancées dans ce secteur. « En 2022 et au-delà, les entreprises seront récompensées non seulement pour avoir investi dans le développement durable, mais aussi pour avoir fait les bons types d’investissements, en particulier ceux dans les technologies propres qui réduisent les émissions » a-t-il ajouté.