Le 18 décembre prochain, plusieurs concerts sont prévus à Cotonou. Il y a celui du rappeur béninois Blaaz et de Tayc, un chanteur français d’origine camerounaise. Les artistes béninois sont du coup divisés. Certains annoncent leur présence sur les deux évènements et d’autres prennent carrément fait et cause pour l’artiste domestique. C’est par exemple le cas de Sweet Glory, ex-membre du groupe All Baxx.

« Même si on me paie un cachet pour aller jouer sur ce concert je n’irai pas »

» Il a annoncé son concert depuis plus d’un an. Tout le monde est au courant qu’il y aura un concert. Maintenant on apprend qu’il y a un concert le même jour. Je dis, patriote que je suis, même si on me paie un cachet pour aller jouer sur ce concert je n’irai pas. Et vous allez voir Blaaz aura le dessus parce que ceux-là pouvaient choisir d’autres dates pour faire leur concert « a déclaré le chanteur à Reporter Bénin Monde. Pour lui, ce n’est pas normal que les choses se déroulent de cette manière.

« Ce n’est pas bon pour la culture béninoise »

Puisque Blaaz avait annoncé son concert depuis plusieurs mois, l’artiste étranger devrait décaler sa date, estime Sweet Glory. « Ce n’est pas bon pour la culture béninoise » poursuit le chanteur qui est ami du rappeur béninois. Pour rappel, Blaaz cumule 20 ans de carrière. Ces derniers mois, il a été malade mais l’homme a depuis recouvré la santé. Il sera sur scène à Canal Olympia le 18 décembre prochain sauf si la mesure de la suspension des activités culturelles est maintenue par le gouvernement.