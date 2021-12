Le procès de Joël Aïvo a bien eu lieu hier lundi 06 décembre 2021. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) n’a pas fait dans la dentelle. Elle lui a infligé une peine de 10 ans de prison. Une condamnation qui ne surprend pas Robert Dossou, un des avocats de l’universitaire. « Vu la tendance générale de la Cour on s’y attendait » a-t-il déclaré à Reporter Bénin Monde, non sans préciser qu’il gardait quand même une lueur d’espoir vu les éléments du dossier.

« Quant au recours nous aviserons »

« Nous avions une petite lueur d’espoir compte tenu de ce que nous avions perçu comme faits et fond du dossier. Donc nous ne pouvons que prendre acte de la décision intervenue » a-t-il déclaré. Inutile de rappeler que Joël Aïvo était poursuivi pour « atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux ».

Il retourne donc en prison. Pour le moment, ses avocats n’annoncent pas une contestation du verdict devant le second degré de juridiction. « Quant au recours nous aviserons » s’est contenté de dire Me Robert Dossou qui se confiait au micro de Reporter Bénin Monde