En Côte d’Ivoire, le gouvernement veut faire de la paix nationale une priorité. Pour cela, un dialogue politique a été organisé et réunira demain mardi 21 décembre 2021, plusieurs partis politiques du pays. Cependant, toutes les formations politiques n’ont pas été conviées comme le Congrès panafricain pour la Justice et l’Egalité des Peuples (COJEP). Cela, au grand dam de son chef, Charles Blé Goudé.

« Il faut ouvrir le dialogue pour que chacun puisse dire ce qu’il a à dire »

Dans une interview accordée à un média français, ce dernier a confirmé que son parti n’a pas été invité à prendre part aux discussions. Pour l’ancien bras-droit de l’ex-chef de l’Etat ivoirien Laurent Gbagbo, il s’agit d’une décision regrettable. « Nous ne sommes pas invités et nous pensons qu’il faut que ce soit un dialogue inclusif. Il faut ouvrir le dialogue pour que chacun puisse dire ce qu’il a à dire, faire ses propositions. La Côte d’Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Aucune raison ne nous a été donnée, on n’a même pas été approché du tout. En tout état de cause, c’est un appel que je lance au gouvernement et aux organisateurs du dialogue politique. La crise est tellement profonde qu’il faut un dialogue inclusif » a confié Charles Blé Goudé.

Notons que même si le président du COJEP regrette de ne pas avoir été invité au dialogue politique, il a par ailleurs salué cette initiative. Pour rappel, ces discussions entre le gouvernement et les partis politiques avaient été suspendues il y a un an. En outre, après avoir été acquitté par la Cour Pénale internationale (CPI) en 2019, Charles Blé Goudé est toujours à la Haye, aux Pays-Bas.