En juillet dernier, les autorités malgaches avaient annoncé avoir déjoué une tentative d’assassinat contre plusieurs personnalités politiques de premier plan, dont le président Andry Rajoelina. D’après un communiqué du procureur général près la cour d’appel d’Antananarivo, « plusieurs ressortissants étrangers et malgaches ont été arrêtés le 20 juillet dans le cadre d’une enquête sur une atteinte à la sûreté de l’Etat ». Depuis lors, plus de 20 personnes dont de hauts responsables de l’armée et de la police ont été arrêtés, dont deux ressortissants français.

Les deux Français sont Paul Rafanoharana, 58 ans, de nationalité franco-malgache, ancien conseiller du président, et Philippe François, 54 ans, ex-colonel de l’armée française, qui dirigeait une société d’investissement à Madagascar appelée Tsarafirst. Les épouses des deux hommes figurent également parmi les prévenus. Au cours du procès ce mercredi 15 décembre, la justice malgache a requis la réclusion à perpétuité pour cinq des vingt accusés dont les deux Français.

Rafanoharana reconnaît avoir écrit le budget du projet

Selon l’avocat général, Arsène Rabe, les vingt prévenus, « une organisation criminelle » cherchant à « commettre un attentat contre le président Rajoelina ». Arsène Rabe a soutenu que les prévenus ont contribué à mettre sur pied le projet baptisé Apollo 21 « grâce à des mails, des armes et de l’argent, saisis » lors de perquisitions. Selon l’accusation, le Français « Paul Rafanoharana reconnaît avoir écrit le budget » du projet « puis réfute les signatures sur les documents. Il change d’avis tout le temps depuis l’enquête préliminaire ». Par ailleurs, la défense a insisté sur l’innocence de leurs clients.